Torna la Notte Lilla al quartier Isola

È atteso per il prossimo 4 luglio 2019, al quartier Isola, l’appuntamento con Notte Lilla: kermesse milanese con una ricca offerta di eventi musicali e culturali totalmente gratuiti. Isola, quartiere popolare storico milanese sorto tra la fine del XIX secolo e il XX secolo, è noto per essere un luogo “isolato”, appunto, da una linea ferroviaria. Qui, un tempo, ci vivevano soprattutto operai e artigiani divenendo, al culmine del secondo dopoguerra, una zona commerciale. Tra i palazzi in stile liberty che caratterizzano l’architettura di quartiere Isola, il 4 luglio, quasi in concomitanza con l’avvio della stagione dei saldi prevista sabato 6 luglio, ci saranno una serie di eventi da non perdere assolutamente. Gli organizzatori, infatti, hanno pensato anche al divertimento dei più piccoli organizzando laboratori di pittura e yoga.

Per l’occasione, tutti i negozi rimarranno aperti sino alle ore 23:00 e daranno la possibilità, ai clienti e agli avventori dell’evento, di ricevere gratuitamente l’Isolacard: una carta acquisti che permette di raccogliere punti e usufruire degli sconti nei negozi affiliati. Tra gli spettacoli più attesi, l’esibizione itinerante della Swing Faces Brass Band che proporrà un repertorio ispirato al classico di New Orleans. Nei locali, nei ristoranti e nei pub, inoltre, saranno organizzate mostre, dj Set, concerti, reading e performance. Presso il laboratorio Cagliani, in via Civerchio 9, in mostra il collettivo di belle arti In Art We Trust*: Enrico Mitrovich, Riccardo Pocci, Jo Shipp, Saita, Kurt Jordan, Claudia Provenzano, Veronica Organo, Daniele Milanesi, Gianluca Bucci, Alessio Quirico, Roberta Bazzerla e Joo Eun Bae. Si brinnderà con dell’ottimo rosso docg 2013 Tenuta Cappellina – Chianti Classico, con Winelivery e interventi di musica blues. Infine, lungo via Borsieri ci sarà spazio per un mercatino dedicato ai collezionisti.