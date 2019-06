Niente feste di via in periferia. Inutilizzatii i fondi fatti stanziare da FI

Feste di Via che saltano in molte vie. Occasioni di svago e specializzazioni che si perdono rendendo le periferie sempre più dormitorio e sempre meno quartieri.

Questo il pessimo risultato dei vari atti e regolamenti che le amministrazioni di sinistra hanno ottenuto sfornando regolamenti e nuova burocrazia per l’organizzazione di una festa di Via. Un fenomeno che nei primi anni 2000 aveva contribuito a far animare la domenica zone un po’ spente dal punto di vista commerciale: Giambellino, Affori, Vicentino, Corso Lodi etc.

La sinistra invece ha condotto una battaglia per favorire, involontariamente o meno chi lo sa?, i centri commerciali.

Oggi per fare una festa di Via ci vuole più documentazione che per quotarsi in borsa! Il Comune pretende cifre esose per Cosap, rimborsi per i Vigili e la pulizia delle strade. E cosi vengono sempre più spesso annullate per impossibilità di associazioni di commercianti di via e organizzatori a far fronte alle spese.

Tra l’altro era stato approvato a Bilancio 2019 un nostro emendamento che stanziava 150.000 euro per aiutare i municipi a pagare gli straordinari ai Vigili che presidiavano le feste. Ma in 3 mesi non è stato attivata la procedura. Incapaci.