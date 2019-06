CasAmica Onlus cerca volontari a Milano

CasAmica Onlus – organizzazione di volontariato che da oltre 30 anni accoglie i malati costretti a spostarsi in città lontane dalla propria per sottoporsi a cure mediche e i loro familiari – cerca nuovi volontari a Milano, dove si trovano quattro delle sei strutture dell’Associazione dedicate all’ospitalità.

«Spesso si vive la malattia come un momento di “chiusura” in attesa della sperata guarigione – spiega Lucia Vedani, presidente e fondatrice di CasAmica Onlus – Nelle nostre strutture di accoglienza, invece, desideriamo che i malati e i loro familiari trovino persone disposte a rendere vivo, ricco di relazioni e amicizie anche il difficile periodo delle terapie, degli esami e delle visite mediche. Per questo promuoviamo il volontariato attivo e ci occupiamo della formazione e dell’inserimento di persone che vogliono donare una parte del proprio tempo per l’accoglienza».

I nuovi volontari potranno sostenere le attività di CasAmica offrendo supporto, sia all’interno delle strutture di accoglienza sia attraverso visite in ospedale, ai malati e ai loro familiari durante la loro permanenza a Milano, oppure collaborando al funzionamento della struttura operativa dell’associazione e all’allestimento di mercatini e banchetti solidali.

«Ho cominciato a fare la volontaria poco dopo la nascita di CasAmica – racconta Paola, storica volontaria dell’associazione – Dopo i primi momenti del “sarò in grado di essere d’aiuto” o “sarò in grado di sopportare tutta questa sofferenza” ho capito che la forza me l’avrebbero data proprio la casa e i nostri ospiti. Spesso tornano più volte nel corso degli anni e ogni ritorno è sempre uno stress emotivo: il sollievo è rappresentato proprio dal fatto che almeno troveranno un posto per dormire in una casa amata, dove c’è anche un amico che li aspetta».

A Milano sono presenti tre case per gli adulti e una pensata appositamente per i bambini e i loro familiari. Le strutture sono aperte 365 giorni l’anno e si trovano nei pressi di importanti centri di eccellenza ospedaliera.

Per diventare volontari presso le strutture CasAmica di Milano basta chiamare il numero 02.49797240 oppure mandare una mail all’indirizzo volontariatomilano@casamica.it. È previsto un corso di formazione.

CasAmica Onlus è un’organizzazione di volontariato che dal 1986 accoglie i malati costretti a spostarsi in altre città per cure e interventi chirurgici e i loro familiari. Attualmente gestisce sei case di accoglienza a Milano, Lecco e Roma. Aperte 365 giorni all’anno, le strutture si trovano nei pressi di importanti centri di eccellenza ospedaliera, come l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico a Roma e l’Ospedale Manzoni di Lecco. In tutte le case di accoglienza gli ospiti trovano il conforto, la dedizione e il sostegno di oltre 120 volontari e degli operatori di CasAmica, nel rispetto di uno stile di accoglienza che negli anni si è fatto sempre più attento a creare un ambiente confortevole e familiare.

www.casamica.it

CasAmica a Milano

4 Case, di cui una esclusivamente dedicata ai bambini, 100 posti letto complessivi.

Le Case per adulti sorgono in via Fucini, via Saldini e via Sant’Achilleo, in una zona strategica che serve principalmente i pazienti dei seguenti ospedali:

– Istituto Nazionale dei Tumori

– Istituto Neurologico Carlo Besta

– Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi

– Ospedale San Raffaele

– Istituto Clinico Humanitas

CasAmica a Roma

1 casa con 24 stanze, la metà pensate per l’accoglienza di bambini con i loro genitori.

La struttura si trova in zona Trigoria, nel IX Municipio, in Via Beato Fusco.

È punto di riferimento per le seguenti strutture ospedaliere:

– Policlinico Universitario Campus Biomedico

– Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

– Ospedale Sant’Eugenio

– Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

– Policlinico Universitario Agostino Gemelli

CasAmica a Lecco

1 casa con 18 stanze situata in via alla Rovinata.

La struttura è punto di riferimento per i pazienti delle seguenti strutture:

– Ospedale Manzoni Lecco e presidi di Bellano e Merate

– G. B. Mangioni Hospital

– Villa Beretta – Presidio di Riabilitazione Ospedale Valduce

– IRCCS Eugenio Medea – Polo Scientifico Bosisio Parini

– Casa di Cura Lecco “Beato Luigi Talamoni”