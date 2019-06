I propositi di Carfagna e Toti per il rilancio di Forza Italia

Mara Carfagna: Ringrazio il Presidente Silvio Berlusconi per la fiducia che mi ha espresso e per la lungimiranza con cui apre una fase nuova del nostro partito, senza calpestare ma anzi rendendo onore alla nostra storia. Storia di cui sono fiera e da cui non ho mai preso le distanze. Ringrazio anche tutti i colleghi che mi hanno espresso la loro fiducia in queste ore. Sarò al lavoro già da domani con il collega Giovanni Toti per riempire di contenuti e proposte questa nuova fase e invito tutti i dirigenti, i militanti, i semplici iscritti a riattivare la loro partecipazione alla vita del partito: mai come ora servono le energie di tutti. Le Cassandre che ci raccontavano paralizzati dall’incertezza e dagli scontri interni, sono state ancora una volta smentite. Ne sono felice: non ho mai avuto dubbi sulla capacità reattiva di Forza Italia, ora è il momento di rimboccarci le maniche insieme.

Giovanni Toti: È stata una lunga giornata, a suo modo unica e rivoluzionaria nella storia del centrodestra. Abbiamo avviato un percorso. La strada sarà lunga e ancora da definire per tantissimi aspetti. L’obiettivo è che tutti tornino a partecipare e scelgano insieme il futuro. Anche una lunga marcia comincia con un passo. Lo ha detto un esperto di lunghe marce.

Forza Italia deve cambiare, deve diventare la casa di tutti, iscritti e non. E a questo continueremo a lavorare. Ora più che mai abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti voi per costruire un partito nuovo che accolga popolari, riformisti, liberali e tutti coloro che in questi anni si sono allontanati della politica. Andiamo avanti più convinti di prima nel cambiamento!

Ci vediamo il 6 luglio a Roma.