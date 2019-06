Cagnolati (F.I) ribadisce la necessità di rivedere la disciplina Area B nei quartieri del Municipio 3

Ancora l’Area B pervicacemente voluta dalla Giunta e che sconvolge i sonni di molti commercianti e l’equilibrio della viabilità e dei posti auto. E ancora una volta è necessario ripetere, dimostrare che certe soluzioni sono contrarie al bene dei cittadini. Marco Cagnolati consigliere di Forza Italia del Municipio 3, trasmette al Sindaco e agli assessori competenti, una lettera che ribadisce le richieste a suo tempo fatte con un’interrogazione dettagliata (All.1). Scrive “Si trasmette per quanto di competenza con la presenza di risposta a norma di Statuto del Comune di Milano.

A seguito dell’introduzione e delle modifiche volute ai fini dell’attivazione di Area B l’impatto sugli edifici prospicienti Via Rombon sarà notevole e dannoso

Tramite l’interrogazione si chiede in particolare:

Di ripristinare nell’immediato i posti auto eliminati a ridosso dei condomini di Via Rombon

Di valutare la possibilità della modifica della disciplina della sosta in tutto il quartiere (a causa dell’ormai cronica carenza di posti auto) da linea a lisca di pesce (utilizzando soluzioni poco impattanti quali carreggiabile erbosa/masselli autobloccanti) in tutti quei luoghi che, data la dimensione del marciapiede, lo possano consentire ed in particolare in Via Passo Rolle, zona particolarmente penalizzata da questo provvedimento

Marco Cagnolati

E questa si chiama tentativo di collaborazione per il bene di Milano.

*

All.1)

“Premesso e considerato che:

Con delibera di Giunta Comunale 1366 del 2 agosto 2018 è stata is1tuita una nuova disciplina viabilis1ca denominata «Area B»

A seguito di comunicazione del 4.01.2019 dell’Assessore a Mobilità e Ambiente del Comune di Milano Marco Granelli si indicava la decisione di inserire completamente via Passo Rolle nel perimetro di Area B.

A seguito di questa decisione è pervenuta una richiesta di parere PG n. 0070265/2019 del 14.02.2019 dall’Area Pianificazione e Programmazione Mobilità – Unità Pianificazione Generale Mobilità del Comune di Milano in merito ad un progetto di modifica della viabilità di Via Rombon (ultimo tratto)

In data 18.02.2019 nel corso della seduta della Commissione Territorio e Affari Is1tuzionali del Municipio 3 veniva illustrata a Consiglieri e Cittadini, da parte dell’Assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune di Milano la proposta alternativa elaborata dai settori tecnici del Comune di Milano;

Tale proposta rela1vamente a via Rombon prevede fra l’altro l’eliminazione di alcuni pos1 auto nei pressi degli edifici prospicienti l’area di cantiere per interven1 di allargamento marciapiedi e piantumazione alberi nonché l’utilizzo dell’area come via di fuga per i veicoli che non volessero/avessero potuto entrare in Area B da Via Rombon provenendo da fuori Milano o avessero la necessità di svoltare in Via Monneret de Villard.

Questo però oltre a canalizzare il traffico direttamente sotto le finestre degli edifici presenti in Via Rombon contribuirebbe ad eliminare ulteriormente posti auto in una zona altamente problematica in cui i residenti fanno fatica quotidianamente a trovare il posto per parcheggiare il proprio autoveicolo.

Questa proposta fu cri1cata in quanto, di fatto, avrebbe creato cittadini di serie A e di serie B, andando a canalizzare tutto il traffico solo sotto le finestre di alcuni, e contribuendo all’aumento del traffico e dell’inquinamento anche a causa dell’eliminazione dei pos1 auto presenti.

Inoltre è stata presentata sia all’Assessore Granelli che al Municipio 3 un progetto alternativo in merito al flusso veicolare delle Vie Rombon – Passo Rolle – Passo Sella – Monneret De Villard, da parte di alcuni cittadini ma che ad oggi non è stato preso in considerazione.

Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari del presente documento:

• Di ripristinare nell’immediato i posA auto eliminaA a ridosso dei condomini di Via Rombon

• Di valutare la possibilità della modifica della disciplina della sosta in tutto il quartiere (a causa dell’ormai cronica carenza di posti auto) da linea a lisca di pesce (utilizzando soluzioni poco impattanti quali carreggiabile erbosa/masselli autobloccanti) in tutti quei luoghi che, data la dimensione del marciapiede, lo possano consentire ed in particolare in Via Passo Rolle, zona particolarmente penalizzata da questo provvedimento.