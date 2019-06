Dal 7 al 23 Giugno a Paderno Dugnano

Dopo il mese delle rose a Paderno Dugnano (in Via Erba 2) è arrivato il momento delle ortensie; infatti dal 7 al 23 giugno si terrà la Mostra Mercato delle Ortensie, una vasta esposizione di ortensie colore ed eleganza per il giardino.

L’ortensia è un fiore bellissimo, perfetto per decorare balconi e giardini. Semplice da coltivare, non richiede particolari cure ma, in cambio, regala fiori dalle tonalità meravigliose. Un esperto sarà sempre a disposizione del pubblico per capire come curarla: in vaso o in terra? Irrigazione, terreno e clima! Tutte le domande avranno una risposta!

Per saperne di più: www.steflor.it