Regione, Comazzi: “Opposizione M5s avvilente, sempre più isolati”

“La sceneggiata dei consiglieri regionali M5S messa in piedi questa mattina (ieri ndr) è qualcosa di avvilente. I colleghi grillini sono mossi da un giustizialismo forcaiolo, con l’assurda pretesa di sostituirsi alla magistratura. Consiglierei loro un ripasso in materia di diritto e di pensiero illuminista e liberale; manca proprio l’abc”- afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale.- “Il presidente della commissione Territorio Angelo Palumbo, in questa veste, deve rendere conto del suo operato all’interno delle istituzioni, dando garanzia di un corretto svolgimento dei lavori. Dell’indagine a suo carico si occuperanno altre persone, in altre sedi e con ben altre competenze rispetto ai colleghi M5S, fatto salvo il principio di innocenza fino a prova contraria. Del resto – prosegue – l’approccio fanatico dei 5Stelle li condanna sempre più all’isolamento. Nessuno degli esponenti delle altre forze di minoranza si è infatti prestato a questo teatrino, dando prova di maggiore serietà e consapevolezza

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845