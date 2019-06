Lunedì 10 giugno Liliana Segre e Claudio Martelli leggeranno l’ultimo discorso alla Camera del deputato socialista

“Ognuno di voi ne è testimone” è titolo dello spettacolo gratuito per il 95° anniversario della morte di Giacomo Matteotti che si terrà lunedì 10 giugno alle 21 nei chiostri della Società Umanitaria, in via Daverio 7. Liliana Segre e Claudio Martelli leggeranno l’ultimo discorso pronunciato dal deputato socialista alla Camera dei Deputati il 30 Maggio 1924.

La recita del testo integrale dell’intervento di Matteotti sarà accompagnata da contenuti audio-video d’archivio, da musica dal vivo, da una scenografia di light design e sarà introdotto da un’intervista alla partigiana Laura Wronowski, nipote di Giacomo Matteotti, che sarà presente all’evento.

La regia dello spettacolo è di Dario Leone, con scenografie di Massimo Guerci e musiche di Giulia Bertasi e Alessio Lega. L’evento è organizzato da Critica sociale Brera Macrò Maudit Teater e Milano è memoria in collaborazione con Istituto nazionale Ferruccio Parri, Anpi, Circolo Carlo Rosselli e fondazione Istituto per la storia contemporanea.