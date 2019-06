Milano Moda Uomo 52 collezioni e 25 sfilate dal 14 al 17 giugno

Milano Moda Uomo prende il via il 14 giugno con Milano Moda Graduate, progetto dedicato ai migliori studenti delle scuole di moda italiane, che sfileranno in via Tortona 54. Venerdì Stella Mc Cartney presenterà le collezioni uomo e donna S/S 2020 mentre Be Blumarine proporrà la pre-collezione con un evento serale nello spazio social e digitale: il Be Blumarine Magic Cube. Prada sarà presente con un evento musicale live in Fondazione Prada; Gucci sarà presente con un appuntamento culturale a sorpresa.

Debuttano sulle passerelle milanesi Youser, David Catalan, Edithmarcel e Miguel Vieria. Fay, Rolf Ekroth & Terenit si presentano per la prima volta. Il 15 giugno sarù la volta delle sfilate di: Jimmy Choo, Trussardi, Giuseppe Zanotti, Brioni, Brunello Cucinelli, Kiton, Emporio Armani, Marni, Versace, Canali e Philipp Plein. Domenica 16 toccherà a Etro, Missoni, Larusmiani, MSGM, Prada e Dsquared2. Lunedì 17 sarà la volta delle sfilate di Fendi, Pal Zileri e Giorgio Armani, che chiuderà la Milano Moda Uomo nel suo headquarter di via Borgonuovo. Dopo molti anni di assenza i capi di Armani solcano le passerelle di via Borgonuovo e per la prima volta sfileranno a Palazzo Orsini, sede storica del marchio per aiutare Milano ad avere l’attenzione degli addetti ai lavori fino all’ultimo giorno. Alle 19 l’evento conclusivo di Milano Moda Uomo, il CNMI Closing Event, che porterà un guest designer di fama internazionale.

La Fashion Week potrà essere seguita live sul sito cameramoda.it