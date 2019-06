Trasporto pubblico. Sono 10mila i posti prioritari sulla rete Milanese

Sempre più evidenziati dal colore i sedili sulle linee di superficie, oggi su 281 bus.

Per dare più visibilità ai posti prioritari sulle linee del trasporto pubblico è in atto la sostituzione dei sedili che vengono scelti con un colore contrastante rispetto agli altri, giallo o blu. Si tratta dei posti riservati a persone con disabilità, anziane, donne in gravidanza e bambini piccoli che vengono identificati con adesivi/pittogrammi blu e l’icona ma che vengono resi più evidenti per sottolinearne la funzione prioritaria. Sulle linee di superficie sono quattro per ogni mezzo e in metropolitana quattro per ogni carrozza del treno per un totale di oltre 10mila posti prioritari.

Tutta la rete di trasporto pubblico ha i posti prioritari evidenziati da pittograma e/o con sedili differenti per imbottitura o colore che sono collocati in prossimità delle porte. Sono in servizio 281 bus di recente acquisizione con sedili di colore diverso, giallo o blu, e facilmente identificabili. Altri 99 sono previsti tra giugno 2019 e fine 2020 di questi 29 sono bus ibridi, 30 filobus e 40 bus elettrici per un totale di 380 veicoli.

I mezzi di superficie (bus, tram e filobus) dotati di pedana o sollevatore hanno anche uno spazio riservato a passeggini e carrozzine per persone con disabilità, contrassegnato da apposito pittogramma per un totale di 1.450 posti.