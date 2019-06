A Milano aumenta il traffico, ma Sala fa sparire i parcheggi

Scrive Marco “In via Ripamonti all’altezza del nr 180, dopo l’incrocio con via Quaranta, hanno rifatto le fermate del tram 24 (vedi foto) In questo tratto della via le fermate sono troppo vicine e sono stati eliminati decine di posti auto.

Qui il progetto generale come riportato da Urbanfile : I lavori riguardano la riqualificazione, la velocizzazione e l’adeguamento alla normativa per le persone con disabilità di tutte le fermate delle principali linee tranviarie anche della linea 24 lungo la via Ripamonti. Interventi che consentiranno di avere una linea più veloce con l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di nuove pensiline dalla lunghezza adatta per i tram modello Eurotram, Sirio e Sirietto e l’ottimizzazione delle fermate. Intanto Salah si pregia di presentare ancora nuovi grattacieli che concentreranno persone e traffico in spazi ridotti. Si tratta di una torre, un moderno grattacielo che dovrebbe arrivare fra i 130 e i 150 metri. Diventerà la sede principale dell’A2A e sarà situata in piazza Trento, zona Porta Romana. Secondo il progetto i lavori inizieranno alla fine dell’estate ed entro il 2022 tutti i 1.500 dipendenti di A2A saranno trasferiti in questa nuova sede di Porta Romana. Non è difficile immaginare tutti i problemi che questa concentrazione potrà causare nella zona.