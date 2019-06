Festa della Repubblica: Cerimonia ufficiale e Musei aperti gratis

Festa della Repubblica: domenica 2 giugno Palazzo Marino apre le porte ai visitatori. Dalle 10 alle 20, milanesi e turisti potranno accedere alle sale storiche e agli spazi istituzionali della ‘casa dei milanesi’. Le celebrazioni del 73esimo anniversario della Repubblica si apriranno, come di consueto, alle 10 in piazza Duomo dove si svolgerà la cerimonia dell’alzabandiera. Nel pomeriggio, invece, si terranno due momenti musicali: nel cortile di Palazzo Marino alle 15:30 il concerto della Banda musicale della Polizia locale di Milano, mentre alle 17:30 sarà la volta del concerto della Civica orchestra di fiati.

Si inizia a sentire finalmente aria di primavera, dunque quale modo migliore per godersi la giornata se non quello di dedicarsi all’arte tra una passeggiata e l’altra? E per di più gratis? E già, come ogni prima domenica del mese, torna Domenica al Museo che sarà il 2 giugno.

E quali musei potete vedere liberamente in questa nuova edizione del fortunato evento organizzato dal Ministero dei Beni Culturali?

Ecco l’elenco di tutte le strutture aperte domenica:

Acquario e Civica Stazione Idrobiologica Milano

Viale Gadio, 2 – Milano

Orari di apertura domenica: dalle 9 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17)

Non è necessario prenotare

Armani/Silos

Via Bergognone, 40

Orari di apertura domenica: dalle 11 alle 19

Casa Museo Boschi Di Stefano

Via Giorgio Jan, 15 – Milano

Orari di apertura domenica: dalle 10 alle 18

(prenotazione obbligatoria solo per i gruppi)

Castello Sforzesco

Piazzale Castello, Milano

Orari di apertura domenica: dalle 9 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17)

Non è necessario prenotare

Cenacolo Vinciano

Piazza Santa Maria delle Grazie, 2 – Milano

Orari di apertura domenica: dalle 8.15 alle 19 (ultimo ingresso 18,45)

Obbligatoria la prenotazione: via tel 0292800360 o tramite il sito

Civico Museo Archeologico

Corso Magenta 15 – Milano

Orario di apertura domenica: dalle 9 alle 17.30 (ultimo ingresso ore 17)

Non è necessario prenotare

Galleria d’arte moderna di Milano

Via Palestro, 16 – Milano

Orari di apertura domenica: dalle 9 alle 17.30 (ultimo accesso alle 17)

Non è necessario prenotare

Gallerie d’Italia

Piazza della Scala 6 – Milano

Orari di apertura domenica: dalle 9.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30)

Non è necessario prenotare

Museo Studio Francesco Messina

Via S. Sisto, 4/a – Milano

Orari di apertura domenica: dalle 10 alle 18

Non è necessario prenotare

Museo civico di Storia naturale di Milano

Corso Venezia, 55 – Milano

Orari di apertura domenica: dalle 9 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17)

Non è necessario prenotare

Musei del Castello Sforzesco

Piazza Castello – Milano

Orari di apertura: dalle 9 alle 17.30 (ingresso consentito fino alle 17)

Non è necessario prenotare

Museo del Novecento

via Marconi 1 – Milano

Orari di apertura domenica: 9.30 – 19.30 (ingresso consentito fino alle 18.30)

Non è necessario prenotare

Museo del Risorgimento e Laboratorio di storia moderna e contemporanea

Via Borgonuovo, 23 – Milano

Orari di apertura domenica: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30

Non è necessario prenotare

Pinacoteca di Brera

Via Brera, 28 – Milano

Orari di apertura domenica: dalle 8.30 alle 19.15

Non è necessario prenotare

Tratto da Milanoweekend