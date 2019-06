Perché l’aumento Atm è una fregatura

Appena incassato il voto dei cittadini Sala presenta il conto ai milanesi: il biglietto ATM aumenta del 33%, passando da 1.5 a 2 Euro. In 8 anni la sinistra ha raddoppiato il costo del biglietto che le amministrazioni Albertini e Moratti avevano tenuto fermo per favorire il trasporto pubblico.

Con la delibera approvata in Giunta aumenta non solo il biglietto ma anche carnet e mensili. Si complica e peggiora la scontistica. Le donne tra 60 e 65 non potranno più avere l’abbonamento ridotto salvo che attestino di essere in pensione. Aumentano anche i mensili per giovani.

C’è un aspetto vergognoso. Con la manovra i residenti del Comune di Milano (cioè i contribuenti di Milano) pagheranno per rendere praticabile la tariffa unica agli utenti dei territori circostanti.

I Comuni di prima fascia circostanti infatti verseranno una inezia (7 milioni tutti insieme contro i più di 600 versati ad Atm dal Comune di Milano).

Dunque Sala farà pagare ai milanesi il costo del trasporto fuori Milano.

Tutto ciò mentre è oramai messo nero su bianco nei bilanci di Atm che l’aumento della tariffa non è dovuto ai maggiori costi di Atm (che anzi é in utile), ma alla necessità di far incassare più soldi al Comune.

Questo salasso ci impone di fare in Consiglio ogni possibile opposizione.