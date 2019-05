In pista la mattina di sabato 1 giugno – Le più belle supercar gareggiano al Monza Eni Circuit per la Grand Road Italia – Una gara di regolarità da Venezia a Monte Carlo passando per il Tempio della Velocità.

La gara di regolarità turistica Grand Road Italia farà tappa sabato al Monza Eni Circuit dove si svolgerà una delle prove di regolarità con cui si dovranno confrontare le supercar moderne iscritte alla competizione, lungo il percorso Venezia – Monte Carlo.

Il Grand Road Italia è un evento riservato a supercar di ogni marchio prodotte dal 1991 al 2019 e a supercar storiche costruite tra il 1982 e il 1990. L’edizione inaugurale propone un viaggio tra Venezia e Monte Carlo che unisce, in un immaginario ponte panoramico di mille chilometri, il mare Adriatico e Tirreno.

La gara combina l’anima turistica e regolaristica per permettere anche ai concorrenti meno esperti di partecipare. Il percorso si snoda attraverso Venezia, il Lago di Como, Torino e il Principato di Monaco (arrivo, domenica 2 giugno), passando per l’Autodromo di Monza, teatro di una delle prove di regolarità. L’appuntamento è sabato 1 giugno dalle 10.30 alle 12.30 quando si potranno ammirare in pista le vetture iscritte.

Info sul sito grandroad.it. L’ingresso in Autodromo sabato è gratuito. Liberi anche i parcheggi interni.