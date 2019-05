Navigator: le date del concorso e l’elenco degli ammessi

L’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche attive del Lavoro) ha reso noti le date della prova selettiva e i nomi degli aspiranti navigator ammessi al concorso che promuoverà le figure professionali che dovranno affiancare i beneficiari del reddito di cittadinanza nel percorso di inserimento al lavoro. Sono state decine di migliaia le persone che hanno presentato domanda per il bando scaduto ormai lo scorso 8 maggio

Le selezioni si svolgeranno alla Fiera di Roma, in via Portuense 1645- 1647, il 18, 19 e 20 giugno . “I candidati dovranno presentarsi ed entrare, nel giorno e nell’ora della propria convocazione, dall’ingresso Nord della Fiera – fa sapere Anpal – e recarsi al Padiglione 9 per il check-in e le indicazioni per raggiungere presso il punto di identificazione indicato negli elenchi di ammissione. Le convocazioni inizieranno dalla lettera C“.