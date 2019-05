In arrivo un nuovo progetto “Solo per tutti”: ecco lo sportello di cittadinanza di Fare Diversamente! Tra proposte, bisogni e tante associazioni c’è una novità per aiutare i cittadini a orientarsi nella rete del volontariato rhodense. E a darle vita insieme a Fare Diversamente saranno i volontari stessi! Dedicare il tuo tempo ad attività sociali e di volontariato, promuovere e far conoscere il mondo del volontariato del tuo territorio: diventa volontario per lo sportello di cittadinanza di Fare Diversamente! L’Associazione di Promozione Sociale Fare Diversamente di Rho ricerca volontari per lanciare l’innovativo progetto grazie al quale rendere più accessibile il volontariato per chi desidera diventare un cittadino attivo nel proprio territorio. Tra le otto azioni presenti nel progetto “Solo per tutti”, vincitore del Bilancio Partecipativo “Dirò la mia” 2018 del comune di Rho, ecco infatti in arrivo un nuovo servizio: uno sportello gestito da volontari e rivolto ai cittadini del Rhodense che cercano associazioni territoriali a cui dedicare tempo ed energie, pronte per essere investite in rigenerazione sociale.

Fare Diversamente è quindi alla ricerca di volontari per la gestione dello sportello informativo. Oltre a favorire la conoscenza della propria zona e delle possibilità di volontariato che offre, i volontari potranno fruire di un corso di formazione gratuito ed entrare in contatto con le associazioni locali, attive nel campo sociale, sportivo, culturale, educativo, ambientale e della sanità. Sarà un’occasione per valorizzare il proprio territorio, creando sinergie tra chi già vi opera e chi desidera diventarne parte attiva. Il progetto prende vita anche grazie alla collaborazione con #Oltreiperimetri e con il Centro di Servizio per il Volontariato (CIESSEVI) di Milano, con il supporto del Consiglio della Solidarietà e del Volontariato del Comune di Rho, come ci racconta l’Assessore alle Politiche Sociali Nicola Violante: “Una comunità viva e sana si basa sui principi di solidarietà, coesione sociale, partecipazione, condivisione e mutuo aiuto. Cardine fondamentale è quindi la volontà di donare agli altri il proprio tempo attraverso il volontariato. A Rho possiamo vantare un numero molto alto di associazioni, dimostrazione dell’elevata generosità dei nostri cittadini. Non è quindi facile orientarsi e individuare il settore e l’associazione, che meglio risponda alle proprie aspettative e agli ambiti più consoni. Il progetto “Solo per tutti” con l’iniziativa di avviare uno sportello informativo vuole promuovere l’attività del mondo associativo rhodense e l’incontro tra associazioni e cittadini. Il primo passo è trovare i volontari per ricoprire questa importante funzione di informazione e orientamento.

Ringrazio Fare Diversamente e gli altri partner per il loro slancio, un vero esempio di cittadinanza attiva”. Gli aspiranti volontari potranno rivolgersi all’Op café di Rho o scrivere una mail a coordinamento@farediversamente.it. A proposito di Fare Diversamente e del progetto Solo per tutti Fare Diversamente è un’associazione rhodense da anni impegnata in attività di promozione delle realtà socio-culturali locali attraverso il sito farediversamente.it e nell’attivazione di nuovi cittadini come volontari per il proprio territorio. Grazie alla vittoria del Bilancio Partecipativo “Dirò la mia” 2018 del Comune di Rho ha dato vita al progetto “Solo per tutti”, nato dall’idea di cittadini attivi che partecipano ad un laboratorio di comunità e che settimanalmente si impegnano a rafforzare i legami sociali tra cittadini di Rho e dintorni, favorendo occasioni di incontro, scambio e reciproco insegnamento, inclusione e benessere. Contatti Fare Diversamente Sito: farediversamente.it Indirizzo mail: coordinamento@farediversamente.it Numero di telefono: 345.7922717

Op Café di Rho

Indirizzo: Auditorium Padre Reina – Via Meda, 20 – Rho

Orari: tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00