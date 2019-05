Rai: pronta allo sbarco nella sede al Portello

Il 9 luglio la Rai presenterà i palinsesti autunnali dai quali dipendono i piani d’investimento pubblicitari delle aziende, presentazione che avverrà soltanto Milano e nell’ex sede della Fiera, al Portello. E’ qui che la Rai allestirà i propri studi milanesi, una volta abbandonati gli spazi di via Mecenate.

Questa serata del 9 luglio sarà un vero evento, visto che non ci sarà il bis romano, come è sempre avvenuto negli anni passati. Sembra proprio quindi un via libera alla milanesizzazione della Rai, che non è più soltanto un’idea, ma ormai qualcosa di concreto. I piani di viale Mazzini prevedono anche il recupero del centro di produzione di Milano, in passato grande fucina di idee e personaggi.

Nella capitale spiazzati della serata unica milanese gli affezionati del tradizionale party-Rai, che era l’occasione per fare gossip. Ma è chiaro che all’emittente pubblica più che disperdersi in chiacchere interessa fatturare.