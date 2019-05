Paolo Nulli in concerto per la mostra “Bob Krieger imagine” a Palazzo Morando

Palazzo Morando ospiterà giovedì 30 maggio alle ore 19 nell’ambito della mostra “Bob Krieger Imagine. Living through fashion and music” il concerto del pianista Paolo Nulli con un medley di brani da Domenico Scarlatti a Debussy, attraverso Brahms e Chopin.

Vincitore nel 2016 del premio come miglior interprete in occasione del MiAmiOr Music Festival 2016, Nulli tiene concerti in manifestazioni artistiche di grande rilievo. Fondamentale nel suo percorso è l’incontro con il maestro Andrea Vizzini, sotto la cui guida continua a perfezionarsi, affrontando il grande repertorio per pianoforte e orchestra sinfonica.

Una rosa di musicisti di fama internazionale, da Andrea Vizzini a Gloria Campaner e Leszek Możdżer, arricchiscono con il loro talento la mostra “Bob Krieger Imagine”, in corso fino al 30 giugno, dando vita a un’esperienza multisensoriale di grande suggestione. Un’occasione unica per scoprire le opere del grande fotografo Bob Krieger, che ha saputo documentare l’affermazione del Made in Italy nel mondo, immortalando i volti, le geometrie, i colori e le linee della moda italiana, firmando le campagne pubblicitarie dei più grandi stilisti, come Armani, Missoni, Valentino, Versace, Biagiotti, Gucci, Fendi e Dolce & Gabbana.

Informazioni:

Palazzo Morando (via Sant’Andrea 6)

Ingresso: € 12 fino a esaurimento posti

Si consiglia l’acquisto in prevendita: https://www.ticketone.it

Per mostra Bob Krieger Imagine

Informazioni: Tel. +39 0222198663 eventi@mgvcommunication.it

Prossimi appuntamenti:

26 giugno – Silent Wifi Concert Piano & Cello – Concerto per pianoforte silenzioso, violoncello silenzioso e suggestioni notturne. Andrea Vizzini, pianoforte – Francesca Formisano, violoncello.