La Ninetta del Verzee – Spazio Banterle

Spazio Banterle – 1 giugno – ore 19.30 – LA MIA NINETTA – Studio scenico sul La Ninetta del Verzee di Carlo Porta con Maria Cremona, Piero Lenardon, Valentina Mandruzzato – Traduzione dal milanese e versione in Italiano di Elio Gioanola da Carlo Porta. Poemetti. Traduzione in versi.

Ninetta è un’ex venditrice di pesce all’antico mercato di Milano, il Verziere, che a seguito di un amore infelice e truffaldino è costretta a prostituirsi. Ninetta racconta la sua triste vicenda a un cliente di vecchia data. Rimasta orfana da piccola, viene cresciuta da una zia che possiede una bancarella al Verziere che ha una relazione con un pasticciere.

Fin da giovanissima Ninetta si lega al figlio del pasticciere, Pepp, che diventerà la causa della sua futura rovina. All’inizio, vista la loro giovane età, la relazione tra i due è innocente, ma col passare del tempo divampa una passione erotica e sentimentale fortissima. Ninetta è accecata dall’amore e non si rende conto di quanto in realtà il suo Pepp sia cinico e calcolatore: comincia a raggirarla in occasione del loro primo rapporto sessuale, minacciando il suicidio per convincerla a concedersi a lui; col passare del tempo le estorce somme sempre maggiori di denaro finché la ragazza, senza un soldo e perduta anche la bancarella della zia ormai morta, deve prostituirsi per sopravvivere.

Opera poetica scritta nel 1814 da Carlo Porta, è considerata una delle sue opere più significative e uno dei migliori esempi di poesia in dialetto milanese.

BIGLIETTI: Intero 12,00 euro – Ridotto 7,00 euro (under 35, over 65, convenzionati e studenti di teatro)

DOVE ACQUISTARE: Online su www.vivaticket.it – Spazio Banterle negli orari di biglietteria (nei giorni di spettacolo): sabato 17.00-19.30

PRENOTAZIONI: preferibilmente scrivendo una mail a biglietteria@incamminati.it – Lasciando un messaggio telefonico o inviando un sms al numero 3482656879, cui seguirà conferma della prenotazione

Spazio Banterle (Centro Culturale – Largo Corsia dei Servi, 4) – M1 (San Babila) – M1, M3 (Duomo) – Bus 54, 60, 61, 73, 84 – Tram 15, 23