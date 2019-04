Miart – Dal 10 al 12 aprile a Fieramilanocity

Miart, manifestazione internazionale d’arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano, si svolgerà dal 10 al 12 aprile. L’evento avrà un programma molto ricco grazie alla partecipazione di 156 gallerie d’arte tra le più importanti al mondo, 25 curatori, 35 direttori di museo, 150 ospiti internazionali tra collezionisti e addetti ai lavori.

Quest’anno ci sarà un incremento delle presenze straniere: 72 gallerie estere – il 46% del totale – con 25 provenienti dagli Stati Uniti e 23 dal Regno Unito – a testimoniare la forte attenzione del mercato straniero verso questo evento.

L’arte non sarà protagonista solo tra gli stand; molti gli incontri, le inaugurazioni, i convegni e le mostre in città. Milano si prepara ad essere la capitale della creatività contemporanea. Rinnovato il bouquet di premi e fondi di acquisizione legati a Miart. Accanto alle presenze consolidate come il fondo di acquisizione Giampiero Cantoni di Fondazione Fiera Milano e dei premi Emergent e Rotary Club Milano Brera, fa il suo ingresso il premio Herno, che sarà assegnato allo stand con il miglior progetto espositivo.

Inoltre grazie alla partnership con SKY TV, per la prima volta andrà in onda sul canale tematico SKY ARTE HD il programma I’M ART (anagramma di Miart). Ogni giorno e fino al 12 aprile, il programma racconterà in pillole la storia dell’arte italiana dagli anni ’60 ad oggi. Pensato per neofiti e addetti ai lavori, I’M ART sarà un innovativo strumento di approfondimento e divulgazione del mondo dell’arte.

Per info: http://www.miart.it