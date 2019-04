San Donato: “Basta strisce blu”, nuova protesta di piazza sabato 6 Aprile

Le proteste di San Donato non si fermano. I residenti sono decisi, rivendicano il diritto di partecipare alle decisioni. Il grido è in sintesi «La gente come noi non ne può più, no alle strisce blu». Perchè quelle strisce blu invasive volute da un’amministrazione del PD in cui i cittadini non si riconoscono, sono un’imposizione irrazionale. La loro è una lettera che sollecita una presenza numerosa in piazza.

SABATO 6 APRILE ORE 10 PASSEGGIATA PACIFICA PER LA DEMOCRAZIA, PER CHIEDERE IL REFERENDUM SULLE STRISCE BLU!

Si parte dal Comune di San Donato e si cammina pacificamente per le vie di San Donato facendo il circuito che va dal Comune a via Battisti via Gramsci via Venezia via Trieste via Trento via Libertà Via Pace Via Battisti e arrivo al Comune.

Questa non è una iniziativa politica ma nasce spontaneamente da noi cittadini. E’ gratuita ed è aperta a tutti i cittadini di San Donato, sia a favore che contrari alle strisce blu. Vogliamo solo chiedere di essere noi cittadini a decidere su una questione così importante. Probabilmente non servirà a niente, ma almeno FACCIAMOCI SENTIRE!!! Ben accetti slogan e cartelli per richiedere il referendum, fotografi e giornalisti.

Ma già il 28 marzo circa 400 persone di cui tanti giovani, si sono date appuntamento nel piazza antistante il Municipio alle ore 20, un’ ora prima dell’inizio del Consiglio comunale previsto

E i cartelli, gli slogan parlavano chiaro come riferisce 7 giorni.com ““No alla strisce blu”; “Dimissioni dimissioni” ; “San Donato non vi vuole, San Donato non vi vuole”,“Questa Giunta non la vogliamo”; “Vergognatevi Vergognatevi“; “A casa a casa” e alcuni epiteti comunque contenuti come il classico “Buffoni Buffoni”..