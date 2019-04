Il Comune cerca insegnanti di inglese, discipline letterarie e matematica.

Il Comune seleziona, per posizioni a tempo indeterminato, tre conversatori in lingua inglese, un docente abilitato alle discipline letterarie (A12) e uno per matematica e fisica (A27). Candidature aperte, fino alle 12 del 26 aprile.

Bando di Concorso – Lingua Inglese

Bando di Concorso – Matematica e Fisica

Bando di Concorso – Discipline Letterarie

Termine per la consegna delle domande: 26/04/2019