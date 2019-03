Personale ATA: bando della regione Lombardia per le supplenze nelle scuole

(Amministrativi, bidelli, tecnici, cuochi… tutti i bandi per l’anno scolastico 2019/2020)

Il personale ATA è il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all’attività delle istituzioni scolastiche. Come succede ormai da anni, anche per l’anno scolastico 2019/2020 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato i bandi di concorso per soli titoli, per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A, A/s e B del personale ATA riferito a tutte le regioni italiane finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti. Le figure professionali ricercate sono: Assistenti Amministrativi; Collaboratori Scolastici; Assistenti Tecnici; Cuochi; Guardarobieri; Infermieri; Addetti alle Aziende Agrarie… Per essere ammessi al concorso i candidati devono inoltre possedere: diploma, qualifica professionale o laurea in linea con i titoli di studio richiesti per il profilo professionale per il quale si concorre. Gli avvisi di selezione vengono pubblicati dagli USR di tutte le regioni in momenti diversi per cui hanno scadenze diverse per l’inoltro della domanda di partecipazione. Per verificare i bandi di concorso regione per regione, i modelli di domanda e le scadenze potete cliccare ... continua a leggere