Maltrattamenti, Comazzi: “A breve telecamere negli asili. Proteggere i bambini priorità assoluta”

“Apprendere che in due asili nido lombardi sono avvenute violenze a danno di bambini indifesi fa male al cuore. Episodi di questo genere non devono verificarsi mai più: non c’è nulla di più sacro dell’infanzia, che va sempre tutelata. Forza Italia porta avanti questa causa da sempre e grazie alla nostra proposta è stato approvato in Consiglio regionale un pdl che prevede l’installazione di telecamere all’interno di nidi e micronidi. La proposta – presentata in aula da Simona Tironi – è per noi una priorità assoluta e presto passerà in fase attuativa” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Questo percorso verrà portato a compimento dalla giunta settimana prossima, con uno stanziamento di 600mila euro per i dispositivi di videosorveglianza e 300mila euro che serviranno a formare il personale che opera all’interno degli istituti. Da parte nostra – conclude l’azzurro – saremo sempre in prima linea per garantire benessere e protezione a tutti i bambini. Casi di questo tipo non devono avvenire mai più”.