Raccordo autostradale A1-Corvetto, iniziati i lavori per la messa in sicurezza

Posa di circa 9mila metri di barriere e di due apparecchi per il controllo della velocità

Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza del raccordo autostradale A1 – piazzale Corvetto con la sostituzione di 8.950 metri di barriere e la posa di tre attenuatori d’urto che garantiscono la massima sicurezza. I lavori riguardano il tratto di strada tra San Donato fino a piazza Mistral.

La durata prevista per l’intervento è di 150 giorni, al termine dei quali verranno installati anche due apparecchi per il controllo della velocità, uno per ogni senso di marcia. Tra le attività di messa in sicurezza della strada, è compresa anche la predisposizione per l’installazione degli autovelox. Durante i lavori la strada resta percorribile con gli attuali limiti temporanei di 30 Km/h.

Il raccordo costituisce il principale collegamento della rete autostradale extraurbana al centro città, nella zona est in piazzale Corvetto. Su di esso convogliano i flussi provenienti dalla tangenziale Est e Ovest, l’autostrada A1 e la statale SS9 “via Emilia”, oltre a diverse strade provinciali. Si tratta di una strada soggetta ad alta intensità di transito, con una forte percentuale di mezzi pesanti nei giorni feriali. Inoltre, benché i limiti di velocità siano bene indicati dalla segnaletica, e nonostante la strada presenti curve, un ponte ferroviario, una complanare e alte scarpate, i veicoli provenienti dalle arterie autostradali la imboccano a velocità troppo sostenuta.