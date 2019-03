Municipio 7, Assessore Vecchio: corso di autodifesa per donne

Lo scorso 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo promosso un’iniziativa concreta rivolta alle donne del nostro Municipio7:una lezione gratuita di difesa personale, organizzata in collaborazione con la palestra Musokan Wellness, alla quale rinnovo i miei ringraziamenti per disponibilità e professionalità dimostrate. Una mattinata tra donne dove è nata subito complicità e si è respirato il piacere di stare insieme. Interessante l’intervento delle due funzionarie del Comando Lorenteggio della Polizia di Stato e dei loro collaboratori, che si sono avvicinate a questo problema in un contesto al di fuori della loro sede.

Un gran bel modo per dare un segnale forte dell’attenzione delle istituzioni e delle forze dell’ordine verso questa condizione così grave e, purtroppo, ancora presente. Durante questo incontro avevamo anticipato alle partecipanti la promessa di un corso di difesa personale più strutturato e proprio lo scorso 10 febbraio è partito il primo ciclo di 5 lezioni gratuite presso la palestra Musokan in via delle Forze Armate, rivolto alle donne del Municipio 7, voluto fortemente da tutta la Giunta. Il numero era chiuso e abbiamo dato priorità a chi aveva già partecipato all’iniziativa del 25 novembre scorso. Abbiamo subito esaurito i posti disponibili ma è già previsto un secondo ciclo di lezioni che partirà a breve.

Questa nostra iniziativa è stata accolta positivamente e la partecipazione è stata davvero tanta e sentita. Ho potuto personalmente verificare, in quanto ho trascorso piacevolmente insieme a loro queste domeniche, come davvero possa nascere complicità e quanto si possa essere forti quando ci si unisce per qualcosa in cui si crede. Il primo corso è terminato il 10 marzo, con l’intervento ancora una volta della Polizia di Stato e nel frattempo è già iniziato un secondo corso il 17 marzo che terminerà il prossimo 14 aprile. Molta la partecipazione e l’interesse, un modo anche per fare gruppo e rete, perché non si sia da sole davanti a questi eventi.

Tiziana Vecchio

Assessore Urbanistica, Edilizia e Demanio