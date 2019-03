Promossa la pennichella pomeridiana: è salutare e abbassa la pressione alta.

Chi potrebbe immaginare che schiacciare un pisolino pomeridiano possa essere un rimedio efficace quanto i farmaci per abbassare la pressione? Invece questo è quanto emerge da uno studio di un gruppo di medici dell’Asklepieion General Hospital di Voula, in Grecia. L’indagine scientifica è stata condotta, su un campione statisticamente rappresentativo di 212 persone con una pressione arteriosa sistolica media di 130 mm/HG, un livello considerato poco sano. Secondo lo studio, coloro che fanno un sonnellino durante il giorno beneficiano di una riduzione di 5 mm/HG della loro pressione sanguigna. Come spiegano i ricercatori: «Questi risultati sono importanti perché un calo della pressione sanguigna di soli 2 mm / Hg può ridurre il rischio di eventi cardiovascolari come l’infarto fino al 10 per cento. Sulla base dei nostri risultati, se qualcuno ha il lusso di fare un pisolino durante il giorno, potrebbe anche avere benefici per la pressione alta», dichiara l’autore dello studio Manolis Kallistratos.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845