Tenta furto auto, ma sbatte contro pilone: bloccato da due inquilini

Nella periferia Nord Est di Milano, in un garage in via del Ricordo, un 24enne italiano ha cercato di rubare una Renault Clio, ma uscendo dal box è andato a sbattere contro un pilone.

Erano circa le 22 e l’urto è stato udito da due inquilini dello stabile che sono accorsi e sono riusciti a bloccarlo, mentre due complici sono scappati.

Il ladro maldestro invece è finito in manette, arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato furto.

