L’ultima di Maran: restringere Corso Buenos Aires

Di lavori in ritardo ce ne è un mucchio. Anziché terminarli però gli Assessori di Beppe Sala lanciano nuove idee e progetti sempre con la stessa fissa: restringere carreggiate ed eliminare parcheggi.

Cosi Maran, Assessore all’Urbanistica e all’Arredo Urbano, lancia l’idea di fare diventare Corso Buenos Aires un viale alberato e di allargare i marciapiedi. A danno di chi potete immaginarlo, essendo Maran il recordman di parcheggi cancellati: 5000 posti eliminati nei 5 anni in cui fu Assessore ai Trasporti!

Il ragionamento di Maran è contorto ma l’obbiettivo è sempre togliere fluidità al traffico. Dice Maran, siccome dovremo rifare Piazzale Loreto (sarà lanciato un bando nel 2020!) cominciamo a restringere l’ultimo pezzo tra Via Pergolesi e Via Petrella. Poiché c’è un privato che deve versare un po’ di oneri di urbanizzazioni (perché si stanno riqualificando le Corti di Baires) facciamogli pagare l’allargamento di 100 metri di Corso e la piantumazione degli alberi, restringendo la carreggiata e togliendo parcheggi.

Consiglio a Maran di farsi un bel giro in Buenos Aires per capire quali sono le priorità di consumatori e commercianti. Più vigilanza contro il degrado, clochard e mendicanti, venditori abusivi, molta inciviltà nel buttare sigarette e altro in giro. Allargando i marciapiedi, già larghi, questi fenomeni potrebbero solo essere ancora più incontrollati.

Buenos Aires è un grande centro commerciale “naturale” in grado di offrire ogni tipo di negozio o novità. Il Comune dovrebbe solo accompagnare il dinamismo degli operatori, garantendo sicurezza, pulizia, illuminazione e qualche evento di qualità. Forse si potrebbero coordinare meglio i parcheggi e la logistica in tutta la zona.

Comunque Maran ascolti i commercianti e i residenti anziché portare avanti le sue idee di rieducazione forzata degli automobilisti. E soprattutto guardi alle tante vere emergenze e ai tanti cantieri incompiuti ben presenti anche ai lati di Buenos Aires.