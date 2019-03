Via Padova: in manette 37enne con divieto di dimora

Un 37enne egiziano con vari precedenti per spaccio di stupefacenti e già oggetto di un divieto di dimora nel comune di Milano, è stato arrestato domenica mattina in via Arquà, zona via Padova, dopo aver minacciato di tagliarsi la gola con la parte metallica di un accendino rotto. Con la Polizia che cercavano di bloccarlo l’uomo ha iniziato una vera e propria colluttazione, tanto che gli agenti sono stati costretti ad immobilizzarlo con l’uso di fascette.

Pare che il 37enne fosse tornato a Milano per incontrare il figlio che vive in quella zona, ma è stato arrestato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.