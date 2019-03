Ricercato in Germania per furti e rapine, arrestato in Stazione Garibaldi

Arrestato nella stazione di Milano Porta Garibaldi un 22enne albanese ricercato per furti e rapine in Germania. Domenica sera gli agenti della Polfer, in uno dei loro giri di controllo, hanno notato un individuo che si aggirava con fare sospetto all’interno della stazione. Dopo averlo fermato si sono resi conto che il giovane portava con sé un cric per automobile, un piede di porco e una lima. A una verifica inoltre è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalla Germania, per svariati reati contro il patrimonio, per un bottino di oltre 22 mila euro, tra denaro e gioielli ed è così finito in manette.

Il giorno prima invece, in Stazione Centrale, agli arresti è finita una 23enne del Gambia trovata in possesso di 176 gr di marijuana divisa in 21 bustine di cellophane nascoste nella sua borsa e di una somma di 1665 euro in banconote di piccolo taglio, probabilmente provenienti dalla sua attività di spaccio.