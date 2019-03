IED apre le porte agli aspiranti designer e creativi

IED OPEN DAY 16 MARZO – Con oltre 10.000 studenti l’anno, l’Istituto Europeo di Design si conferma una scelta strategica per chi è interessato ad un percorso di formazione nelle aree del Design, della Moda, delle Arti Visive e della Comunicazione.

Oggi l’Istituto Europeo di Design è una realtà nel mondo dell’Alta formazione che conta più di 10.000 studenti l’anno di cui il 30% ha una provienza internazionale che assicura nelle sedi del Network una presenza di oltre 100 nazionalità differenti. Un patrimonio culturale, quello dell’Istituto Europeo di Design, che vive anche dei suoi 120.000 Alumni che in più di 50 anni hanno attraversato le sedi IED.

Con questi numeri e con una visione sempre aperta al mondo, l’Istituto Europeo di Design dà il via al primo Open Day del 2019, organizzato per sabato 16 marzo presso le sedi IED Italia di Milano, Cagliari, Como, Firenze, Roma, Torino e Venezia. L’appuntamento è destinato a giovani studenti e professionisti che desiderano orientarsi verso una formazione in ambito creativo, scegliendo il percorso di studi più adatto alle proprie inclinazioni ed esigenze.

“Ancora una volta IED accoglie in tutta Italia giovani, genitori e professionisti che desiderano scoprire cosa vuol dire essere uno studente IED, scegliendo un percorso di formazione nel settore della creatività – ha commentato Fabrizia Capriati, Responsabile Comunicazione IED Italia. IED è un network internazionale che mantiene l’impegno formativo di trasmettere ai suoi studenti le modalità e le tecniche proprie del mondo delle professioni. I nostri dati di placement sono una conferma in questo senso: in Italia il 78% dei nostri studenti ad un anno dal Diploma Triennale ha iniziato una prima esperienza lavorativa, si raggiunge l’83% ad un anno dal Diploma Master”.

In occasione dell’Open Day verrà presentata l’offerta formativa IED declinata in Corsi post-diploma, Master e Corsi di Formazione Continua in tutte le quattro aree formative di Design, Moda, Arti Visive e Comunicazione. Durante la giornata sarà possibile partecipare a momenti dedicati all’informazione e all’orientamento, a occasioni di confronto diretto con i docenti, i coordinatori di corso, lo staff, gli studenti e gli alumni.

Inoltre, in tutte le sedi sarà possibile visitare gli spazi e i laboratori che ospiteranno degli allestimenti dedicati a progetti realizzati dagli studenti o dai diplomati 2018, utili per avere un riscontro tangibile sulla progettualità dell’Istituto.

Le sette sedi IED Italia coinvolte avranno un programma di presentazioni dedicato che si svolgerà con i seguenti orari:

Durante tutta la giornata, lo staff IED sarà a disposizione per dare informazioni sull’offerta formativa e sulle modalità di ammissione e iscrizione all’anno accademico 2019/2020. Inoltre, nel corso dell’Open Day ci saranno momenti dedicati a chi vuole informarsi con anticipo sul percorso da scegliere per il futuro: la giornata sarà anche l’occasione, infatti, per ricevere maggiori dettagli sull’anno accademico 2020/2021.

Per ulteriori informazioni e per registrarsi all’Open Day: ied.it/openday

PROGRAMMA OPEN DAY IED MILANO (16 MARZO)

ORE 10.00 ACCREDITO CORSI TRIENNALI (Via Sciesa, 4 – Arti Visive e Comunicazione

Via Bezzecca, 5 – Design e Moda)

ORE 10.00 ACCREDITO MASTER E CORSI DI FORMAZIONE AVANZATA (via Cadore 2)

ORE 12.00 ACCREDITO CORSI DI SPECIALIZZAZIONE (via Bezzecca 5)

CORSI TRIENNALI

I Direttori presentano le 4 Scuole IED con la testimonianza degli ex studenti, in tre fasce orarie:

ore 10.30 – 11.30

ore 12.30 – 13.30

ore 14.30 – 15.30

ARTI VISIVE, via Sciesa 4 — a cura di Rossella Bertolazzi e Davide Sgalippa

COMUNICAZIONE, via Sciesa 4 — a cura di Elena Sacco

DESIGN, via Bezzecca 5 — a cura di Alessandro Chiarato

MODA, via Bezzecca 5 — a cura di Sara Azzone

OPEN LESSON – OPEN LAB – dalle 11.30 alle 16.00

Presentazione dell’offerta formativa attraverso open lesson con docenti e coordinatori, laboratori aperti e attività in real time: shooting, riprese video, produzione sonora, prototipazione e stampa 3D.

IL FUTURO IN ANTICIPO – dalle 12.00 alle 13.00 – via Bezzecca 5

Gli studenti interessati ai corsi Triennali dell’a.a 2020-2021, potranno assistere alla presentazione a loro dedicata per scoprire tutte le iniziative a cui potranno partecipare durante l’anno scolastico.

MASTER E CORSI DI FORMAZIONE AVANZATA

I Master sono percorsi formativi riservati a chi è già in possesso di un diploma di Laurea di I livello, al termine dei quali si consegue un Diploma Master di I Livello riconosciuto dal Miur oppure un Diploma Master IED.

IED Milano apre le porte della sua nuova sede: docenti, ex studenti e staff vi accoglieranno nella luminosa atmosfera di Piazzetta Cadore.

10.30 – 11.30 – Presentazione offerta formativa a cura del Coordinatore scientifico Carlo Branzaglia.

11.30 – 15.00 – Viaggio nel mondo IED attraverso l’esposizione dei progetti di studenti ed ex studenti. Potrai richiedere informazioni, scoprire la metodologia di lavoro e le prospettive professionali.

12.00 – 14.30 – OPEN TOOLS della durata di mezz’ora ciascuno per approfondire aspetti pratici dell’approccio al lavoro:

– Portfolio Design (ore 12.00, aula C1)

– Public Speaking and Presentation Tips (ore 13, aula C1)

– Consigli per una Lettera Motivazionale efficace (ore 14, aula C1)

Per tutta la giornata gli Advisor sono sempre disponibili ai desk informativi per approfondire i dettagli dell’offerta formativa e tutte le sfaccettature della vita in IED.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Corsi progettati per i professionisti che desiderano rendere più competitivo il proprio profilo professionale o reindirizzare la propria esperienza lavorativa attraverso l’acquisizione di competenze specifiche. Caratterizzati da una particolare flessibilità e diversificazione, prevedono una frequenza serale e in formula weekend.

ore 12.30 – 15.00, via Bezzecca 5

Presentazione offerta formativa delle 4 aree: Arti Visive, Comunicazione, Design, Moda

IED E IL MONDO DELLE AZIENDE

ore 11.00 – 12.00

ore 12. 00 – 13.00

Studiare in IED significa entrare in stretto contatto con il mondo aziendale. Vieni a conoscere il metodo fondato sul learning by doing e partecipa al talk sui progetti multidisciplinari con le aziende. Potrai conoscere anche il career service e ricevere informazioni sulle prospettive professionali e le richieste del mondo del lavoro.

PER TUTTA LA GIORNATA

COLLOQUI INFORMATIVI SUI CORSI TRIENNALI, CORSI MASTER e FORMAZIONE CONTINUA

Gli advisor IED forniranno informazioni sui corsi, la struttura, i servizi, i piani di studio, le modalità di iscrizione.

COLLOQUI MOTIVAZIONALI

Durante la giornata chi ha già scelto un corso potrà effettuare un colloquio motivazionale per l’ammissione alle classi.

INFO POINT

Lo staff IED fornirà informazioni pratiche, rilascerà materiale informativo e aiuterà i partecipanti a orientarsi tra le attività della giornata.