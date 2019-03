Milano e l’Insicurezza Stradale!!

E’ bastato un po’ di vento perché l’utilissima e chiarissima segnaletica dell’Area B crollasse a terra! Da questo si evince come i lavori siano stati eseguiti e controllati a dovere! Sistema a terra anti-rotazione, inesistente e interramento insufficiente. E’ andata bene che l’impianto sia caduto nell’aiuola e non abbia provocato danni a cose o persone. La situazione è sempre più grave grazie ad una gestione NON all’altezza delle varie problematiche. Segnali che cadono a terra dopo meno di 1 mese dalla loro installazione, rotatorie (Via Durando) che vengono realizzate sommariamente e smantellate in fretta e furia a causa del continuo impatto che i veicoli avevano con i New Jersey di plastica NON ancorati né riempiti come prescritto. Piste ciclabili dai costi spropositatiti inutili, irregolari che comportano restringimenti della carreggiata e gravi intralci alla viabilità. Complimenti a Palazzo Marino per le continue scelte sbagliate irregolari e pericolose che vanno a discapito delle tasche dei milanesi e della sicurezza degli utenti della strada!

Post di Enrico Bonizzoli