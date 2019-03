M1, ancora una brusca frenata, 8 contusi a Cadorna

Ancora un episodio di frenata improvvisa che ha provocato diversi feriti in metropolitana. Questa volta si tratta della linea 1, Cadorna, dove intorno alle 16 di ieri pomeriggio il treno ha frenato improvvisamente causando, secondo il 118, almeno otto contusi tra cui un bambino di 8 anni, tutti soccorsi in codice verde.

Per prestare soccorso ai passeggeri la circolazione è stata sospesa tra Pagano e Cairoli, il tutto “in seguito all’attivazione di una frenata di sicurezza”, come spiega Atm su Twitter. I soccorsi sono stati ultimati poco dopo le 17,30, con la regolare ripresa della circolazione su tutta la linea. Solo pochi giorni sulla linea 2 si era verificato episodio sanalogo.

Il capogruppo di Fi in Comune, Fabrizio De Pasquale ha commentato “Ancora una frenata brusca e uno stop del servizio sulla M1. Esigiamo fino da lunedì risposte da Granelli e da Atm per conoscere i motivi per cui si moltiplicano frenate e stop improvvisi che determinano situazioni di panico e di rischio. Prima di qualsiasi aumento del biglietto occorregarantire un servizio efficiente”.