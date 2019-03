Milano Digital Week, al via la seconda edizione

Oltre 500 gli eventi in programma per la seconda edizione di Milano Design week tra mostre, dibattiti, performance, laboratori e visite guidate alle realtà più innovative della città. Cocco: “Cinque giorni per scoprire il cuore digitale che anima Milano, in tutti i suoi quartieri”

Torna a Milano, dal 13 al 17 marzo 2019, la seconda edizione di Milano Digital Week, kermesse che ha registrato forti consensi con la conclusione della passata edizione, al suo debutto.

Il tema dominante di questa edizione sarà l’intelligenza urbana sviluppata in 500 eventi dislocati in tutto il territorio.

L’obiettivo della Milano Digital Week 2019 è attenuare la difficoltà di accesso alle tecnologie promuovendo modelli di alfabetizzazione digitale che favoriscano integrazione, approfondimento e condivisione; mostrare e connettere il tessuto progettuale e produttivo della città, indicando i percorsi di crescita individuale e collettiva, già in essere e prospettici.

“Abbiamo un palinsesto completo per questa seconda edizione – commenta l’assessore Roberta Cocco (Trasformazione Digitale e Servizi Civici), che mette insieme i temi tecnologici contemporanei – intelligenza artificiale, robotica, Internet of Things, blockchain, insieme a iniziative di educazione digitale, networking tra le città per scambiarsi buone pratiche e tante, tantissime iniziative di diffusione della conoscenza digitale. Saranno cinque giorni ad altissimo tasso innovativo, durante i quali cittadini, addetti ai lavori, turisti potranno scoprire il cuore digitale che anima Milano, in tutti i suoi quartieri, quel cuore che ci sta proiettando in un futuro che non deve spaventarci ma sorprenderci. La Digital Week sarà anche l’occasione per l’Amministrazione comunale di mostrare a che punto è la trasformazione digitale della città e dove vogliamo arrivare”.

Per la seconda edizione dell’evento meneghino sono state coinvolte istituzioni, università, centri di produzione del sapere, luoghi di informazione e di ricerca, associazioni e aziende, start up e tante realtà piccole e grandi.

A BASE Milano, inoltre si aggiungono nuovi luoghi del sapere come la Triennale di Milano, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, Palazzo Giureconsulti per programmi e attività condivise.

Tra gli eventi più attesi si segnala “Dollar Street”: primo progetto al mondo di rappresentazione fotografica di data storytelling dove le fotografie diventano dati, strumenti per capire la realtà dietro ai numeri, agli stereotipi e ai luoghi comuni. L’appuntamento è fissato dal 15 al 17 marzo 2019 presso Triennale di Milano.

Per conoscere il programma completo: www.milanodigitalweek.com

Stefania Carpentieri