“Soluzione tasse”, un manuale per affrontare l’Erario ad armi pari

Un vademecum su come pagare le tasse. Gianluca Massini Rosati, classe ’81, è un imprenditore con molte aziende e un segreto che ha deciso di condividere: sa come pagare le tasse. Ha approfondito cioè un metodo per sapere come e quando pagare i balzelli, minizzandone l’impatto sul fatturato e massimizzando i guadagni. E questa conoscenza è stata anche la chiave del suo successo, che oggi torna a spiegare con il secondo libro “Soluzione tasse”: il primo “Pagare meno tasse si può” ha superato le ventimila copie e sollevato diverse contestazioni tra gli esperti, ma con questo secondo volume sembra che siano superate.

Il libro, edito da Rizzoli, è studiato per essere il più leggibile possibile oltre che per indicare una via legale per il risparmio: è un racconto di vari casi particolari che servono a illustrare al meglio i casi generali. “Un manuale”, lo definisce l’autore, per affrontare ad armi pari l’Erario e le mille pieghe di una burocrazia che spesso sembra avere come unico scopo quello di moltiplicarsi. Grazie alle dritte presenti nel testo la tanto deprecata burocrazia italiana diventa però un ostacolo superabile. Lo stesso Rosati ha infatti oltre dieci aziende intestate a suo nome tra l’Italia e il Regno Unito, Paese in cui ha sta avviando tra l’altro una società con al centro la blockchain.

Intanto per parlare dei suoi temi e del suo libro l’imprenditore ha organizzato una serie di date di incontri pubblici che sono già affollatissime con una presenza media di cinquecento persone.

