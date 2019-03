Scuola della cattedrale – La poesia romantica inglese di P.B. Shelley

lunedì 11 marzo alle ore 18.30 Chiesa di San Gottardo in Corte

La Poesia Romantica Inglese

Opere Poetiche – Teatro, Prose e Lettere DI PERCY BYSSHE SHELLEY

La Scuola della Cattedrale, presieduta da Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo, prosegue con una nuova proposta culturale dedicata al poeta romantico inglese P.B. Shelley che nasce dalla pubblicazione dei due volumi Opere Poetiche – Teatro, Prose e Lettere (collana I Meridiani, Mondadori, 2018). Queste edizioni permettono di ricostruire le tappe fondamentali della vita appassionata ed eccentrica di uno dei più celebri lirici romantici della seconda generazione della letteratura inglese, e di scoprire l’evoluzione della sua intensa scrittura poetica.

Figura emblematica del suo secolo, l’idealista per eccellenza della poesia inglese, Shelley costruisce legami indissolubili tra la sua opera poetica e la sperimentazione teatrale: in particolare, le prose ci offrono un ritratto e testimonianze profonde di un poeta che indaga temi fondamentali della vita come l’amore, il matrimonio, l’amicizia. In questa edizione è inclusa anche un’accurata selezione di lettere di Shelley dall’Italia che si accompagnano alle cronache del suo passaggio nel cuore dell’Europa rappresentato nella Storia di un viaggio di sei settimane.

L’evento, introdotto e coordinato da Armando Torno prevede un saluto di Mons. Gianantonio Borgonovo, la partecipazione di Francesco Rognoni, docente di Letteratura inglese e americana presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e di Diego Saglia, docente di Letteratura inglese presso l’Università di Parma.

Ingresso libero con prenotazione, fino ad esaurimento posti, a partire dalle ore 18.00

info Tel. 02 36169314 – scuoladellacattedrale@duomomilano.it – www.duomomilano.it