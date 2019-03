Progetto ecosolidale “Per fare un albero”

PER FARE UN ALBERO – Programma ecosolidale per uno sviluppo sostenibile del pianeta Terra in occasione della mostra “Nylon” di Ulderico Tramacere – Red Lab Gallery/Miele – Via Solari 46, Milano – 7 marzo – 2 aprile 2019

Ingresso libero

In occasione della mostra di Ulderico Tramacere “Nylon” (7 marzo – 2 aprile 2019) a cura di Gigliola Foschi, Red Lab Gallery/Miele propone il programma ecosolidale “Per fare un albero”.

L’iniziativa, in perfetta sintonia con le linee di uno sviluppo sostenibile del nostro pianeta espresse nel ciclo espositivo “Ascoltare la Terra”, darà la possibilità al pubblico, con l’acquisto di uno dei ventotto moduli firmati e numerati da Ulderico Tramacere che compongono l’opera scomposta “Ferita”, di ricevere in dono un albero da piantare a distanza tramite la piattaforma Treedom (https://www.treedom.net/it/).

Nylon, la seconda delle quattro esposizioni personali del ciclo “Ascoltare la Terra”, presenta dieci fotografie in bianco e nero che raccontano la fase che precede l’espianto degli ulivi nel Salento per far posto al TAP, il Gasdotto Trans Adriatico.

In dialogo con le fotografie di Ulderico Tramacere l’artista Daniele Papuli presenta la sua opera Panta Rei realizzata con materiali plastici per imballaggi (www.danielepapuli.net).

Durante tutte le inaugurazioni delle mostre del ciclo “Ascoltare la Terra”, lo chef Cristiano Bonolo proporrà ricette pensate per incoraggiare uno stile di vita sano e naturale, nel rispetto del Pianeta.

Red Lab gallery/Miele

Informazioni al pubblico: info@redlabgallery.com

Orari di apertura:

da lunedì a venerdì 15.00-19.00, sabato 10.00-12.30; 15.00-19.00