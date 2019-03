Conservatorio “G.VERDI” – Camerata Ducale Guido Rimonda

SALA VERDI – CONSERVATORIO “G.VERDI”- Via del Conservatorio 12 – Mercoledì 6 marzo ore 21 – Camerata Ducale – Guido Rimonda violino e direttore – Sergio Marchegiani e Marco Schiavo pianoforti

Programma:

2 brani a “sorpresa”

Paganini, Cantabile in re magg.

Paganini, Tema e Variazioni in mi magg. “Per la Granduchessa di Parma”

Paganini, Le streghe op.8

Saint-Saëns, Il Carnevale degli Animali

L’istrionico violinista e carismatico divulgatore Guido Rimonda si presenta per la prima volta al pubblico della Società dei Concerti alla guida della sua Camerata Ducale. Abbracciando il suo prezioso strumento, lo Stradivari appartenuto a Jean- Marie Leclair intorno al quale si è creata una leggenda tanto che è chiamato “Le violon noir”, Rimonda affronta mirabili e conosciute pagine Paganiniane che ne faranno apprezzare le doti di grande virtuoso. A conclusione della serata il celeberrimo Carnevale degli Animali di Saint-Saens, interpretato dal duo Schiavi-Marchegiani. Scritto per le festività di un martedì grasso da celebrare con gli amici,ricco di humour e verve, viene riproposto in questa serata in concomitanza con il Carnevale. Alle ore 20, in Sala Verdi, incontro con il pubblico e Guido Rimonda condotto dal giornalista Enrico Parola. Rimonda parlerà della misteriosa, intrigante e curiosa storia de “Le violon noir”.

Biglietti: Interi Eur. 30,00 – Ridotti Eur. 25,00

CAMERATA DUCALE

Fondata nel 1992 come prima formazione musicale dedicata a valorizzare l’opera di Giovan Battista Viotti, dal 1998 è l’orchestra stabile del Viotti Festival, la stagione concertistica di Vercelli che fin

dalle prime edizioni si è affermata come una delle realtà musicali più interessanti del panorama nazionale e internazionale. La sede della Camerata Ducale è il Teatro Civico di Vercelli , autentico gioiello di architettura e acustica.

