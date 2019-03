MD Discount: oltre 100 nuove assunzioni

Il piano industriale 2019/2021 di MD Discount, società attiva nella grande distribuzione organizzata, prevede l’apertura di nuovi punti vendita e, di conseguenza, l’inserimento di nuovi dipendenti. Sul sito dell’azienda sono presenti annunci di lavoro per oltre 100 figure che riguardano giovani diplomati, dinamici, flessibili, con capacità di adattarsi, voglia di migliorarsi e dotati di spirito di iniziativa, da assumere come addetti vendita, addetti reparto ortofrutta, store manager, allievi store manager… La società è stata fondata da Patrizio Podini, già attivo nel mercato della GDO fin dagli anni ’60, il quale nel 1994 decide di investire nelle regioni del Sud Italia. In pochi anni MD cresce fino a diventare una grande azienda nazionale grazie anche all’acquisto nel 2013 della catena LD Market diffusa al Nord e di proprietà del Gruppo Lombardini. Oggi MD, che è diventato il secondo operatore italiano nel segmento discount, è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 750 punti vendita e 8 depositi presso i quali lavorano circa 7000 dipendenti … continua a leggere

