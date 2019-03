con la partecipazione straordinaria di ANTONELLA RUGGIERO Alessandro La Ciacera, organo – Roberto Olzer, organo – Adriano Sangineto, arpa – Emanuele Carlo Vianelli, organo

L’Associazione Giardino dei Giusti di Milano in collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo, Gariwo – la foresta dei Giusti – onlus e il Comune, in occasione della Giornata europea in memoria dei Giusti, istituita dal Parlamento di Strasburgo il 10 maggio 2012 e dichiarata solennità civile in Italia dal 2017, promuove un concerto d’organo nel Duomo per ricordare quanti, in ogni parte del mondo, hanno salvato vite umane in tutti i genocidi e difeso la dignità umana durante i totalitarismi.

L’iniziativa sarà aperta dal saluto dell’Arcivescovo S.E.R. Mons. Mario Delpini, del Sindaco Giuseppe Sala e del Presidente di Gariwo Gabriele Nassim.

Al fine di agevolare i controlli ai varchi di accesso, si invitano gli spettatori ad essere collaborativi, svuotando le tasche da oggetti metallici e aprendo le borse. Non è possibile accedere in Cattedrale con caschi, oggetti di vetro e valigie. Si sconsiglia di portare all’interno della Cattedrale borse voluminose. INGRESSO LIBERO E GRATUITO DALLE ORE 20.00 DALLE PORTE DI FACCIATA – non è necessaria la prenotazione