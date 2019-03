De André canta De André

CRISTIANO DE ANDRÉ CON IL TOUR “STORIA DI UN IMPIEGATO” porta in tutta Italia il concept album di Faber riarrangiato in chiave ROCK – Il 4 marzo all’Alcatraz di MILANO unica tappa in un club.

Grande successo per il tour “STORIA DI UN IMPIEGATO” di CRISTIANO DE ANDRÉ, ispirato al celebre concept album di Faber, che torna così a smuovere le coscienze a 50 anni dalle rivolte sociali del 1968 e a vent’anni dalla scomparsa del suo autore (11 gennaio 1999). Il tour, iniziato a novembre 2018, sta ricevendo ottimo riscontro da parte di pubblico e critica e ha già registrato sold out nei teatri di Genova, Firenze, Parma, Roma e Rovigo, con performance accompagnate da bis e standing ovation.

“CRISTIANO DE ANDRÉ – STORIA DI UN IMPIEGATO” il 4 marzo farà una tappa speciale all’Alcatraz di Milano, l’unica data in un club, fortemente voluta da Cristiano De André per avvicinare anche il pubblico più giovane alle canzoni di Faber.