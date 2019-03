Fondazione Pirelli: porte aperte per le famiglie alla Bicocca

La storia della Bicocca, quartiere della periferia milanese, è sempre stata strettamente legata a quella dell’industria Pirelli, ed oggi, in concomitanza con la terza edizione di MuseoCity, è possibile scoprirla in modo interessante e piacevole insieme alla propria famiglia.

La Pirelli, multinazionale fondata a Milano nel 1872, che con le sue filiali in 12 paesi del mondo arriva a un fatturato un fatturato di 5,3 miliardi di euro, in questa occasione offre un viaggio nel quartier generale della fabbrica che percorre un secolo e mezzo di storia. Laura Riboldi, vicepresidente della Fondazione Pirelli spiega : «Si parte dall’ archivio storico lungo 3,5 km all’insegna di una cultura sostenibile, passando per la famosa torre di raffreddamento dello stabilimento degli anni Cinquanta, simbolo dell’area, intorno a cui corrono gli uffici del nuovo edificio per arrivare alla Bicocca degli Arcimboldi in cui si possono ammirare suggestive decorazioni e affreschi».

Ma, mentre gli adulti seguono questo percorso, i bambini dai 6 ai 10 anni sono coinvolti in speciali laboratori in cui possono imparare che la creazione dei pneumatici parte da elementi naturali attraverso piccoli esperimenti come la simulazione della vulcanizzazione della gomma, che è una sostanza che proviene da un albero.

Nei tour guidati dal titolo «Pirelli, una storia di innovazione e passione: gomma, tecnologia, lavoro e ambiente» il visitatore è accompagnato attraverso testimonianze, immagini e audiovisivi alla scoperta di materie prime e prodotti sostenibili, dove l’ingegno dell’uomo si incontra con la natura per trovare materiali innovativi e processi di produzione sempre più rispettosi per l’uomo e per l’ambiente.

Headquarters Pirelli, via Bicocca degli Arcimboldi 3.

(Per i bambini il primo turno è alle 11 e il secondo alle 16)