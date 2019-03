KIM IL MUSICAL – Debutto nazionale al Teatro Pime

KIM – IL MUSICAL – DEBUTTO NAZIONALE – 8, 9, 15 e 16 marzo – Teatro Pime

I pomeriggi degli anni ’80 sono stati scanditi da serie animate come L’incantevole Creamy e Magica Emi, che hanno fatto compagnia a milioni di bambini decretando il successo del genere Majokko al quale è ispirato KIM – IL MUSICAL, che debutta al Teatro Pime.

Una commedia musicale inedita che tra realtà, finzione e magia svela la duplice vita degli artisti e degli addetti ai lavori dello spettacolo, divisi tra ruolo pubblico e vita privata, in una Milano in cui tutti sembrano nascondersi dietro ad un alter ego. Lo spettacolo mostracosa c’è dietro un personaggio di successo, traendo spunto dalle leggende riguardo i cantanti che sono parte del cosiddetto Club dei 27. La talentuosa protagonista e la sua équipe imperfetta daranno una risposta alle domande che in molti si pongono riguardo lo scintillante mondo dello spettacolo: cosa accade realmente dietro le quinte? Quali sono le dinamiche che legano gli artisti ai loro collaboratori? Ma soprattutto qual è il segreto del talento?

Kim è una ragazza come tante che per merito di un video postato su Instagram viene lanciata dalla Fantastic Music, l’etichetta discografica delle star. Grazie al lavoro del suo staff diventa una vera stella della musica, ma quello che fa presa sul pubblico è la sua naturalezza. Kim è timida, a tratti buffa e impacciata, non compare sulle riviste di gossip e non si atteggia a diva. È una star perfetta e anomala, perché nasconde un grande segreto: Kim non esiste! È l’alter ego di uno dei protagonisti che ha paura di guardarsi allo specchio perché non si accetta, ma non è l’unica a nascondere qualcosa, perché tutti i personaggi sembrano indossare una maschera. Nessuno tra i protagonisti è a conoscenza della sua vera identità, a scoprirlo sarà soltanto il pubblico, che innescherà una duplice intesa con la protagonista.

La trasformazione in Kim diventa un percorso di consapevolezza di sé, e rappresenta una fuga dalla solitudine e dalla mancanza di dialogo, tematiche calde e importanti che rendono questo musical un appuntamento puntuale nel periodo in cui viviamo. Un tema attualissimo, una storia divertente ed emozionante, che si snoda attraverso 16 canzoni originali composte da Elena Centaro e scritte da Thomas Centaro, autore e regista dello spettacolo. Le canzoni, tutte inedite, sono hit radiofoniche e abbracciano diversi generi, dal pop al rap, dal latino fino alla dance, offendo al pubblico una nuova esperienza di concerto e musical in un’unica grande serata.

CAST

Chiara Cremascoli (Kim)

Nikolas Lucchini (Kevin)

Beatrice Mariani (Melissa)

Sara Sironi (Isabel Martinez)

Daniel Friggi (Mito Young)

Thomas Centaro (Jack Larsen)

Elena Centaro (Giada Mori)

Alessandra Ruta (Barbara Grant).

CORI: Claudio Albertini, Gaia Cotronei, Valentina Ludovico, Silvia Pinto

CREW

Audio e luci: Andrea Centaro

Tecnico Video: Daniele Viola

Costumi di Kim: Andrea Tosetti

Foto: Michelangelo Cecilia

Artwork: Maria Antonietta Fanciullo

Grafiche e web: Andrea Centaro

8,9,15 E 16 MARZO ORE 20:45

TEATRO PIME – Via Mosè Bianchi, 94

Intero: € 18,00 + prevendita | Ridotto: € 16,00 + prevendita

