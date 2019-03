Stazione Centrale: arrestata Maria, uno dei capi dello spaccio

Lo smercio della droga in Stazione Centrale è impegnativo soprattutto per chi organizza e secondo gli investigatori era lei la ‘matrona’ che riforniva molti dei pusher della zona.

La matrona è stata arrestata a Milano. E’ una donna di 27 anni, considerata uno dei capi dello spaccio nella zona vicino alla stazione Centrale. Conosciuta con il nome ‘Maria’, è stata bloccata dagli agenti di polizia intorno alle 22 di venerdì 1 marzo, per aver violato l’obbligo di dimora e di firma a Novara.

In tre anni la donna, di origine gambiana, è stata controllata 15 volte. Inoltre, negli ultimi due mesi, la polizia l’ha arrestata due volte per il possesso, in occasioni diverse, di mezzo chilo e di due etti di marijuana.