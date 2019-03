Parco Trotter, rubati pc in scuola media ex convitto

Venerdì notte degli sconosciuti sono penetrati all’interno dell’Ex Convitto del Parco Trotter che, dopo anni di inutilizzo, era appena stato ristrutturato e, dalla sala professori della scuola media che ora occupa parte della struttura, hanno trafugato alcuni computer che erano stati donati da Google. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia scientifica.

Il fatto è stato reso noto da Samuele Piscina, presidente del Municipio 2: “Da tempo chiediamo che nell’area del Parco Trotter ci sia un presidio fisso di polizia locale. Abbiamo chiesto al vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo che il comando dei vigili del Municipio 2, ora ubicato in viale Settala che rientra nel Municipio 3, sia trasferito nell’area attigua a via Padova, in via Pontano. Rinnoviamo la richiesta all’assessore. Fatti come quelli di questa notte sono i risultati evidenti dell’insicurezza della zona.”