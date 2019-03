Fondazione Franco Albini per Museocity

Il Giardino di Storie Milanesi è un omaggio alla natura e al suo rapporto con l’uomo, un giardino che si allarga nella città, delimitato da un confine immaginario che unisce i 16 luoghi in cui hanno sede le case museo, gli atelier di artisti e gli studi di designer e architetti parte di Storie Milanesi.

Il fiore scelto da Fondazione Franco Albini è la margherita, in omaggio all’omonima poltrona in midollino del 1950.

I visitatori potranno, solo per questa volta, osservare foto storiche della vita all’interno dello studio, selezionate in occasione delle tre micro-mostre “L’atelier natura viva” a cura del gruppo di ricerca D.E.S.Y del Politecnico di Milano nel progetto “Il giardino di storie milanesi”

Il programma delle visite per Museocity:

Venerdì 1 e sabato 2

Apertura per visite libere dalle 10.00 alle 15.00

Biglietto: 5€

Sabato 2

Visite guidate ore 10.00 e 11.30

Biglietto: 10 € prenotazione obbligatoria

Laboratorio per bambini ore 16.30

Biglietto: 10 € prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@fondazionefrancoalbini.com

La micro-mostra “L’atelier natura viva” sarà allestita per tutta la durata della manifestazione.

VISITE LIBERE

PORTE APERTE AI CURIOSI

Visite libere nello studio Albini

L’apertura al pubblico dello storico studio, attivo ancora oggi come Studio Albini Associati e sede della Fondazione Franco Albini, permette di immergersi nell’atmosfera e nelle opere del celebre architetto razionalista e di apprezzare alcuni pezzi unici, alcuni prototipi originali e arredi tutt’ora in produzione. Didascalie in italiano e inglese aiutano il visitatore a gestire la visita con i propri tempi e modi, in totale libertà.