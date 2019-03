Linee di quartiere, al via l’app per un servizio più efficiente

Dal 4 marzo servizio prenotabile direttamente dall’app ATM Milano che ti porta fino a casa

Quartieri più connessi nelle ore serali e notturne con un nuovo sistema di chiamata attraverso l’app ATM: il servizio di trasporto pubblico si personalizza rispondendo alle esigenze del singolo. I quartieri saranno collegati al loro interno e con la rete del trasporto pubblico. Questa è la logica che ha spinto a migliorare il servizio di Radiobus di quartiere, il trasporto pubblico a chiamata attivo tutti i giorni dalle 22 alle 2 di notte che accompagna l’utente fino al portone della propria abitazione, al costo di un biglietto urbano (o dell’abbonamento).

Dal 4 marzo il Radiobus di quartiere si potrà prenotare anche attraverso l’app ATM Milano, che conta in media 50mila utilizzatori al giorno, in aggiunta al numero 02.48.03.48.03. L’obiettivo è offrire un servizio di trasporto pubblico facilmente fruibile, capillare e interconnesso. Inoltre, cambiano i percorsi di alcune linee Radiobus di quartiere esistenti con più fermate e più corse.

In ognuno dei 15 quartieri dove è disponibile il servizio, sarà possibile trovare al capolinea di riferimento il Radiobus di quartiere che accompagna i passeggeri alla destinazione desiderata all’interno del proprio quartiere. Prenotando tramite l’app, o comunicando la destinazione all’autista una volta a bordo, sarà possibile raggiungerla in modo diretto. Rimarrà possibile prenotare il servizio anche via telefono. Per usufruire del servizio è sufficiente disporre del biglietto o dell’abbonamento che si usa regolarmente su tutti mezzi ATM, oppure si può acquistare il titolo di viaggio dalla app o a bordo senza sovrapprezzo.

Saranno attivate due linee: la Q55 e la Q76, che collegano con la metropolitana rispettivamente i quartieri di Casoretto – Feltre e Val D’Intelvi – Quinto Romano. In totale saranno 15 i quartieri della città che potranno usufruire di questo servizio a chiamata.

L’app

Su App Store e Play Store sarà disponibile un aggiornamento dell’app ATM Milano, che consentirà di prenotare il servizio anche tramite l’applicazione, oltre attraverso il numero già esistente 02.48.03.48.03. Cambia anche la possibilità di prenotazione anticipata: con l’app sarà possibile riservare il Radiobus di quartiere fino a due giorni prima della data scelta, oppure in tempo reale.

Come prenotare

Basterà accedere all’homepage dell’app ATM Milano o dal menù laterale a tendina e cliccare sulla voce “Radiobus” (attivo dal 4 marzo), selezionare la linea, la fermata di partenza e di destinazione, l’orario, il numero di persone per cui occorre il servizio e il proprio numero di telefono. Sarà possibile segnalare la presenza di una passeggero in carrozzina. Completata la richiesta di prenotazione, arriverà una notifica di conferma.

Dall’app, attraverso la funzione “Intorno”, sarà possibile visualizzare sulla mappa le fermate più vicine e le aree coperte dal Radiobus di quartiere; inoltre sarà anche disponibile l’elenco di tutte le linee e di tutte le fermate dei 15 Radiobus di quartiere con relativi orari.

Al fine di migliorare l’esperienza dell’utente, all’interno delle pagine di dettaglio di tutte le fermate del Radiobus di quartiere è stato inserito il nuovo pulsante “prenota” che precompila la prenotazione. Tutto questo, unito alla già conosciuta funzione “Preferiti” consentirà agli utenti di salvare le fermate favorite, visualizzarle direttamente in home page e quindi avviare una prenotazione in pochissimi tocchi.

Si ricorda che per utilizzare il servizio è necessario essersi registrati all’app o utilizzare le credenziali già in uso sul sito www.atm.it