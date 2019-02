Granelli vuol eliminare 450 posti auto e restringere Corso Sempione

La giusta idea di riqualificare il verde di uno dei più bei viali di Milano é stata mal progettata e diventa l’ennesima occasione per eliminare posti auto e restringere le carreggiate.

Infatti capovolgendo la logica prima si eliminano i posti auto consentiti oggi sul parterre e poi forse verranno recuperati dopo 5/6 anni con un parcheggio sotterraneo.

Il recupero dei posti auto è avvolto nella nebbia: si parla di parcheggi sotterranei ancora da progettare in Melzi d’Eril o via Moscati ma non esiste ne progetto ne bando.

Si prevede poi di recuperare un po di spazi per le auto nella carreggiata centrale restringendo così le corsie per la circolazione. Siamo comunque pronti pronti a scommettere che il box e il recupero posti auto sara’ contestato dalle associazioni fiancheggiatrici del progetto e non se ne farà nulla.

Per il resto la realizzazione del progetto partira’ dalle zone piu centrali privilegiando come sempre il centro rispetto alla periferia.

La filosofia é quella della rieducazione forzata dei milanesi che per lavoro o per necessita usano l’auto. Si penalizza chi possiede un auto e ci paga già fior di tasse, si restringono gli spazi di circolazione e sosta non per motivi ambientali ( chi non trova posto inquina di piu!) ma per togliere fluidità e costringere per disperazione a usare altre modalità.

Fabrizio De Pasquale