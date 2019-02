Oscar 2019 – Tutti i vincitori

Oscar nel segno dell’inclusione e dell’integrazione. Miglior film è Green Book di Peter Farrelly, che ha vinto anche per l’attore non protagonista, Mahershala Ali e la sceneggiatura originale: storia vera dell’amicizia tra due ‘diversi’, il pianista virtuoso afroamericano Don Shirley e il suo autista (Viggo Mortensen) italo-americano nell’America ancora razzista.

Miglior attore Rami Malek per Bohemian Rhapsody e miglior attrice l’inglese Olivia Colman per La favorita di Yorgos Lanthimos.

Lady Gaga ha portato a casa (tra le lacrime) una statuetta per la miglior canzone originale, Shallow, mentre Spike Lee per BlacKkKlansman ha ottenuto il premio per la migliore sceneggiatura non originale.

Il favorito ‘Roma’ di Alfonso Cuaron, altro film dalla forte connotazione sociale, storia della domestica di famiglia nell’infanzia del regista messicano, a Mexico City, ha vinto premi importanti: miglior film in lingua straniera, miglior regista, migliore fotografia. (Ansa)

Ecco tutti i premi:

Miglior film – Green Book

Miglior regia – Alfonso Cuaròn per Roma

Miglior attrice protagonista – Olivia Colman per La Favorita

Miglior attore protagonista – Rami Malek per Bohemian Rhapsody

Miglior attrice non protagonista – Regina King per Se la stradapotesse parlare

Miglior attore non protagonista – Mahershala Ali per Green Book di Peter Farrelly

Miglior film straniero – “Roma” di Alfonso Cuaròn

Miglior canzone originale – Shallow di Lady Gaga per A Star is born

Migliore colonna sonora – Ludwig Goransson per ‘Black Panther’

Miglior sceneggiatura non originale – Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott e Spike Lee per ‘BlackKklansman’

Miglior sceneggiatura originale – Nick Vallelonga, Brian Currie e Peter Farrelly per ‘Green Book’

Miglior cortometraggio – ‘Skin’ di Guy Nattiv

Migliori effetti visivi – Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles e J.D. Schwalm per ‘First man – Il primo uomò

Miglior cortometraggio documentario – Period, end of sentence

Miglior cortometraggio di animazione – Bao di Domee Shi

Miglior film d’animazione – Spider-Man – Un nuovo universo di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. C’è anche un pò di Italia in questo premio: nel teami dei disegnatori del film c’è anche Sara Pichelli, di Porto Sant’elpidio, classe 1983

Miglior montaggio – Bohemian Rhapsody per il miglior montaggio: a ritirarlo è John Ottman

Miglior sonoro – Paul Massey, Tim Cavagin e John Casali per Bohemian Rhapsody

Miglior montaggio sonoro – John Warhurst e Nina Hartstone per Bohemian Rhapsody

Migliore fotografia – La statuetta va ad Alfonso Cuarón per Roma